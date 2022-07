Amel Bent : Son mari Patrick Antonelli sort de prison, il a été relaxé sur "presque toutes les infractions"

Cela fait deux mois que Patrick Antonelli, mari d'Amel Bent (37 ans) était détenu en prison après un jugement du tribunal de Nanterre dans une affaire d'escroquerie. Et dès ce soir, vendredi 1er juillet 2022, il va pouvoir retrouver sa femme et leurs trois enfants : Sofia (6 ans), Hana (4 ans) et Zayn (3 mois le 4 juillet). Un bonheur pour le papa qui n'a quasiment pas connu le petit denier.

En effet, comme l'indiquent nos confrères du Parisien, la cour d'appel de Versailles a allégé la peine qui avait été décidée par le tribunal judiciaire de Nanterre. Cette dernière avait choisi de faire subir à Patrick Antonelli, quinze mois d'emprisonnement avec révocation de deux peines de sursis de trois et six mois. Mais la cour d'appel a tranché pour huit mois de prison, une peine aménagée avec port du bracelet électronique dans l'affaire d'escroquerie au jugement, exercice illégal de la profession d'agent de sécurité et falsification de son chiffre d'affaires pour toucher les aides liées au Covid.

"La cour a jugé que sa détention n'avait aucune justification", a déclaré Me David-Olivier Kaminski, qui défend Patrick Antonelli avec Mes Thomas Lemarié et Samantha Cioloca. "Notre client a été relaxé sur presque toutes les infractions", a-t-il poursuivi.

Celle pour laquelle il n'a pas été relaxé est l'escroquerie liée au Covid. Il avait déclaré un chiffre d'affaires qui n'était pas le bon et qui lui avait permis d'obtenir 15 000 euros du fonds de solidarité. Depuis, le mari d'Amel Bent a tout remboursé, ce qui a joué en sa faveur. Néanmoins, la cour d'appel juge que Patrick Antonelli a "indûment profité des dispositifs de solidarité sans tenir compte de ses précédentes condamnations. Ce qui 'rend indispensable le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme'", écrivent nos confrères.

Lui qui avait joué les bodyguard d'Amel Bent sans en avoir l'agrément, doit également renoncer à "toute activité de surveillance et de gardiennage pendant une durée de trois ans".

Patrick Antonelli retrouve donc la liberté... mais sous bracelet électronique. Il a aussi obtenu le droit de continuer son activité de coach sportif en libéral. Le début d'une nouvelle vie pour le couple et sa petite famille.