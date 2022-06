Amel Bent fête ses 37 ans avec ses trois enfants : elle partage un adorable souvenir de famille !

Le 21 juin est une journée très spéciale pour elle. Tous les ans, Amel Bent célèbre son anniversaire tout en mettant en lumière sa passion la plus folle : son métier. "Merci pour tous vos messages depuis hier minuit, écrit-elle sur son compte Instagram officiel, pleine de gratitude. Vous m'inondez d'amour et ça me touche énormément. Je vous aime fort. Aujourd'hui on fête la musique aussi, c'est elle qui nous a réunis et je suis comblée depuis."

C'est effectivement en rythme qu'Amel Bent fête aujourd'hui ses 37 ans. Et en famille ! Sur les réseaux sociaux, la belle chanteuse a prouvé qu'elle était bien entourée puisqu'elle a partagé une vidéo capturée pendant une balade. On y aperçoit ses deux filles, Sofia et Hana, 6 et 4 ans, de dos, en train de conduire la poussette de leur petit frère, qui a rejoint le clan le 4 avril dernier. "Le plus beau cadeau, al hamdoulillah", s'émerveille Amel Bent.

Bien entendu, l'artiste camoufle le visage de ses trois enfants afin de respecter leur intimité. On ne connait toujours pas, d'ailleurs, le prénom du petit dernier, contrairement à Sofia et Hana. A moins qu'Amel Bent ait dévoilé, à son insu, un indice ? En partageant un souvenir de son passage au grand show organisé par RFM à Levallois-Perret, le 20 juin 2022, elle a dévoilé un nouveau tatouage encré près de son coude mentionnant "Zayn". Il s'agirait donc sans doute de l'identité de son fils... à moins qu'elle soit très, TRÈS fan des One Direction.

J'ai demandé de l'aide

Evidemment, son quotidien est chamboulé par l'arrivée de ce troisième enfant, d'autant plus qu'elle doit se charger de l'éducation de son fils et de ses filles toute seule - son compagnon, Patrick Antonelli, est incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine depuis le 3 mai 2022. "Je ne gère pas, expliquait-elle récemment au micro de RFM. Mon problème, c'est que je suis quelqu'un qui veut tout contrôler, tout gérer, je veux être le capitaine de mon bateau. Mais à vouloir tout faire 'vite, vite, vite' t'es partout, t'es nulle part, donc j'ai demandé de l'aide." Heureusement, sa belle-maman a fini par lui donner un coup de pouce. Et c'est sans doute ça, le plus beau des cadeaux d'anniversaire...