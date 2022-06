Amel Bent maman solo de 3 enfants qui ne "gère pas" : débordée, elle dévoile avoir demandé "de l'aide"

Amel Bent, ancienne candidate de l'émission Nouvelle Star, s'est confiée au micro de RFM sur sa vie de maman alors qu'elle est toute seule pour s'occuper de ses trois enfants. "Comment tu gères ?", lui a demandé l'animateur Pascal Nègre. Ce à quoi la chanteuse a répondu, très franche : "Justement je ne gère pas". Elle a notamment rencontré des difficultés récemment avec son benjamin, né début avril, puisqu'il a été hospitalisé en urgence à cause d'une bronchiolite aiguë, l'empêchant alors de bien respirer.

La jeune maman a avoué dans la foulée que son bébé ne faisait pas encore ses nuits. Face à ces difficultés, en plus de ses deux autres enfants Sofia (6 ans) et Hana (4 ans) à gérer, l'artiste de 36 ans a reconnu avoir demandé de l'aide à son entourage. "Moi, mon problème c'est que je suis quelqu'un qui veut tout contrôler, tout gérer, je veux être le capitaine de mon bateau. Mais à vouloir tout faire 'vite, vite, vite' t'es partout, t'es nulle part, donc j'ai demandé de l'aide", a t-elle expliqué dans des propos rapportés par Gala avant la diffusion de l'émission.



Un mari en prison mais des proches dévoués

"J'ai dit à ma belle-mère : 'Est-ce que ça ne te dérange pas de faire une sortie d'école, de les amener le matin ?'", a t-elle précisé, elle qui utilise notamment le biberon comme arme fatale pour maintenir le cap. Son beau-fils, sa soeur, sa cousine ou encore sa meilleure amie ont également mis la main à la patte. "Puis tout à coup, quand tout le monde fait un petit peu avec toi, on a soufflé, et tout le monde est plus heureux et plus cool", a constaté Amel Bent.

Pour rappel, ses trois enfants sont nés de son union avec son mari Patrick Antonelli, qu'elle a épousé en juin 2015. Mais elle ne peut malheureusement pas compter sur lui pour l'épauler dans son rôle de parent actuellement puisqu'il a été condamné à quinze mois de prison en mars dernier pour avoir exercé illégalement la profession d'agent de sécurité. Il aurait précisément remplacé un jour, au pied levé, un garde du corps de sa compagne, comme l'a fait savoir le journal Le Parisien.