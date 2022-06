Amel Bent maman solo de 3 enfants : elle présente son "nouvel ami" !

Entre ses projets professionnels, ses enfants, sa vie de femme, Amel Bent a la tête dans le guidon. Mais elle a pris quelques minutes dans la soirée du 9 juin pour évoquer la sortie d'un nouveau titre et son quotidien bouleversé de mère de famille. Comme on s'en doutait, cela n'a pas toujours été simple : "Le premier mois, ça a été un peu énervé ! J'avais oublié comment les bébés criaient beaucoup. J'avais du mal à me concentrer, j'ai eu des moments spéciaux, surtout le matin ! J'ai eu des petits rushs où je me retrouvais à coiffer ma fille avec une main, à donner le biberon à mon fils avec l'autre..."

Tout est finalement rentré dans l'ordre pour Amel Bent. Bébé, "super cool" selon ses dires, apprend doucement la notion de sommeil nocturne et donne donc un peu de répit à sa maman et à ses deux grandes soeurs : "​​Ça y est ! Grâce à Dieu, il commence à faire ses nuits donc tout va bien ! (...) Merci de demander pour mes enfants, ça me touche grave. Les trois vont très très bien !" Qu'elle ne l'oublie pas, Amel Bent est humaine. Elle aura toujours le droit à l'erreur.