Amel Bent maman dépassée et "dans le rush", premiers mois difficiles avec bébé

C'est à peine si Amel Bent a pris le temps de souffler après son accouchement pour reprendre le chemin du travail. En avril dernier, la chanteuse de 36 ans mettait au monde son troisième enfant, un garçon fruit de son histoire avec Patrick Antonelli dont elle n'a révélé ni le prénom ni le visage.

En attendant, l'artiste gère d'une main de maître son quotidien de maman de trois enfants, un bébé donc en plus de ses deux filles aînées Hana et Sofia, le tout sans son compagnon, incarcéré à la prison de Nanterre. C'est donc du sport qu'elle combine en plus avec son métier d'artiste.