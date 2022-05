Amel Bent maman épuisée : en studio avec Vitaa... elle s'endort !

Que sa nuit fut courte et agitée ! Amel Bent a repris les chemins du studio et se prépare à gâter ses fans avec de nouveaux tubes tout frais. Pas chose aisée quand on sait que la star est devenue maman d'un petit garçon il y a peu, son troisième enfant. C'est sur Instagram qu'on a découvert la chanteuse à la peine pour tenir le rythme, en compagnie de son amie Vitaa .

Il faut dire que la Amel n'est pas de tout repos. En effet, sa triple casquette de chanteuse, coach dans The Voice et maman n'est pas toujours simple à porter, d'autant plus qu'elle ne peut plus compter sur le soutien de son compagnon, actuellement en prison. Cette nuit, c'est à l'occasion d'une séance denregistrement en studio que la jeune femme a été affichée par ses amis. Dans un premier temps, c'est sa copine Vitaa qui a partagé une vidéo selfie des deux femmes, encore pimpantes et souriantes au studio à ce moment-là. Ce qui n'a pas été le cas toute la nuit, loin de là. Puisqu'un peu plus tard, c'est au tour du chanteur et compositeur John Mamann de partager une vidéo de l'interprète de Ma philosophie. Amel a, cette fois, rendu les armes et s'est complètement endormie sur le canapé du studio d'enregistrement. Non sans humour, ce dernier a taquiné sa partenaire en la filmant. "Faire un tube entre deux biberons c'est un métier", "la honte" ou encore "la beauteyyy" avait-il ajouté en légende (voir diaporama).

Très investie dans sa carrière de chanteuse, Amel l'est encore plus dans sa vie de maman. Tout son temps en dehors des studios et loin des caméras, elle le consacre à sa vie de famille, à l'éducation de ses trois enfants ( Hana et Sofia en plus du petit dernier). Tous sont le fruit de son union avec Patrick Antonelli, dont la chanteuse est actuellement éloignée en raison de son incarcération à la prison de Nanterre. Une situation délicate à laquelle s'ajoutent les problèmes respiratoires de son nouveau-né. On comprend mieux pourquoi Amel a craqué en studio !