Amel Bent maman fière : ses filles Hana et Sofia font le show en tutus roses, adorable photo !

Passionnées par le chant comme leur maman et toujours partantes pour imiter les Talents The Voice dans leur salon, les filles d'Amel Bent semblent avoir une toute nouvelle lubie pour occuper leurs après-midis : la danse classique ! Sur Instagram, l'interprète du titre Ne retiens pas tes larmes a partagé les tenues craquantes de ses fillettes habillées comme de parfaites danseuses étoiles. Justaucorps, tutus, ballerines et collants roses, Sofia (6 ans) et Hana (4 ans et demi) s'entraînent à la maison et répètent les pas de danse sous les yeux bienveillants de leur maman.

"Quand je regarde mes filles et que je me vois en elles, je suis obligée de m'aimer. Parce que si je n'aime pas des morceaux de moi, je n'aime pas des morceaux d'elles et ce n'est pas possible", avait confié la chanteuse, toujours très fière de ses filles, lors d'une interview récente avec Quotidien.

Sûrement très heureuses d'êtres devenues grandes soeurs, les deux fillettes ont d'ailleurs accueilli le 7 avril dernier un petit frère. "Mon prince. Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu. Merci pour tous vos messages d'amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j'ai partagé avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver", avait d'ailleurs écrit leur maman en légende du premier cliché de son nouveau-né.

Actuellement seule avec ses trois bambins, la coach de The Voice a eu le regret de voir récemment son compagnon Patrick Antonelli être incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre pour y purger une peine de prison. ILes juges l'ont condamné pour avoir illégalement exercé la profession d'agent de sécurité parce qu'il a remplacé un jour, au pied levé, un garde du corps de sa compagne, comme l'a fait savoir le journal Le Parisien. Il a donc été écroué à la maison d'arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine), pour y purger une peine de quinze mois de prison, comme prononcé le 8 mars dernier par le tribunal correctionnel de Nanterre.