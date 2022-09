Amel Bent : "Énormément de larmes", une rentrée éprouvante pour la maman de 3 enfants

Voir ses enfants grandir est une sensation étrange. C'est ce qu'a constaté Amel Bent ce jeudi 1er septembre, qui était avant tout très fière de voir ses trois enfants - Sofia (6 ans et demi), Hana, (presque 5 ans), et Zayn, né en avril dernier de son mariage avec Patrick Antonelli - faire leur rentrée. Mais elle a également concédé le fait qu'elle était plus ou moins dépassée par les événements et surtout très émue.

"Cp, grande section et crèche... Ce fut une rentrée spéciale pour les 3, énormément de larmes aujourd"hui... Mais pas de mes enfants. Je ne les quitte jamais, je les vois grandir chaque jour, mais ce matin j'ai pris une claque... Le temps passe si vite" a-t-elle écrit sur son compte Instagram dans sa story.

"C'est faisable avec de l'organisation"

Dans les colonnes de Nice Matin, elle se confiait récemment sur son statut de maman. "Je suis devenue la 'madre' d'une famille nombreuse. Lors de ma première grossesse, j'avais peur de ne pas pouvoir lier vie d'artiste et vie de famille. J'ai finalement appris à jongler avec ces rôles. C'est pour ça que j'ai recommencé d'ailleurs !" révélait-elle, s'estimant notamment heureuse d'être épaulée comme il faut pour mener à bien son rôle. "C'est faisable avec de l'organisation et je suis heureusement bien entourée avec le papa et les mamies, je peux partir le coeur léger en concert" ajoutait-elle.

Mais elle a dû faire sans le père de ses enfants pendant quelque temps puisqu'il avait été incarcéré en mai dernier avant d'être finalement libéré fin juillet. Un sujet qu'elle préfère éviter en interview. De nature prévoyante, elle protège également ses enfants de sa notoriété. "Ils sont trop petits, pas pour aller à un concert mais pour comprendre la notion de travail dans mon métier" déclarait-elle.

Mais elle ne les prive pas pour autant des coulisses de sa vie de chanteuse. "J'essaye de leur montrer tous les à-côtés de ce moment unique qu'est la scène. Mes filles de 5 et 7 ans sont venues en studio, elles sont là quand j'écris, m'écoutent quand je fais des interviews par téléphone. J'essaye de leur offrir une forme de sérénité sur le regard qu'elles vont porter sur mon travail" révélait-elle. Une maman comblée, et ça se voit !