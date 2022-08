Amel Bent, fière "madre" d'une famille nombreuse : rares confidences sur l'organisation avec ses 3 enfants

C'est une femme épanouie qui a débarqué cet été dans tous les festivals de France : heureuse de retrouver son métier et de se lancer de nouveaux défis, la chanteuse Amel Bent est surtout la maman comblée de trois enfants, Sofia, 6 ans et demi, Hana, presque 5 ans, et Zayn, né en avril dernier de son mariage avec Patrick Antonelli. Trois bambins dont elle doit s'occuper à temps plein, conjuguant leur éducation et son métier prenant.

Pour autant, pas question pour elle de baisser les bras devant ce challenge, comme elle l'a confié à Nice Matin. "Je suis devenue la 'madre' d'une famille nombreuse", a-t-elle confirmé, avant de poursuivre : "Lors de ma première grossesse, j'avais peur de ne pas pouvoir lier vie d'artiste et vie de famille. J'ai finalement appris à jongler avec ces rôles. C'est pour ça que j'ai recommencé d'ailleurs !".