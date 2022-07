Amel Bent débordée : sa fille Sofia très impliquée avec son petit frère Zayn, photo à l'appui

En avril dernier,Amel Bent devenait maman pour la troisième fois d'un petit garçon prénommé Zayn. Hyperactive, la chanteuse en pleine promotion de son nouvel album Vivante et qui officie régulièrement à la télévision a traversé des mois compliqués lorsque son compagnon Patrick Antonelli a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre quelques semaines seulement après la naissance de leur cadet. Heureusement, l'interprète du titre Ma Philosophie a pu compter sur l'aide précieuse de ses deux fillettes Sofia (6 ans), Hana (4 ans) pour s'occuper du petit dernier.

Sur Instagram, la chanteuse de 37 ans - qui a tatoué le prénom Zayn sur son avant-bras - a partagé un adorable cliché où l'on peut apercevoir son bébé tendrement enlacé par sa grande soeur qui lui donne le biberon. "Assistante bibi, c'est le S, c'est le Z", écrit la coach de The Voice en référence aux initiales du prénom de son fils et de sa fille ainée. Consciencieuse et très protectrice, la fillette semble très sérieuse et prendre à coeur le fait de s'occuper de son adorable petit frère. Un cliché craquant !

Désormais, Amel Bent pourra heureusement compter sur son compagnon qui a été récemment libéré de prison. Pour rappel, Patrick Antonelli avait été incarcéré pour avoir illégalement exercé la profession d'agent de sécurité et bénéficié d'aides de l'Etat durant la crise de la Covid-19 (près de 15 000 euros). La cour d'appel avait estimé qu'il avait "indûment profité des dispositifs de solidarité sans tenir compte de ses précédentes condamnations". Selon le Parisien, les procureurs ont déclaré que cela rendait "indispensable le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme'".

Condamné à quinze mois de prison avec révocation de deux peines de sursis de trois et six mois, l'homme d'affaires n'est finalement resté en prison que deux mois. "La cour a jugé que sa détention n'avait aucune justification", a fait savoir Me David-Olivier Kaminski, qui défend Patrick Antonelli.

Au mois de juillet 2020, il avait également été impliqué dans une affaire de trafic de faux permis de conduire vendus à des stars du foot et des médias, avec la complicité d'agents de la préfecture des Hauts-de-Seine.