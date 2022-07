Amel Bent : Mini-robe pin-up et décolleté sexy, elle surprend ses fans

En concert le 14 juillet 2022 à Anzin dans le Nord de la France, Amel Bent est apparue plus sexy que jamais dans une robe blanche vintage. Coiffée avec ponytail haute qui domptait à merveille sa longue chevelure brune bouclée, la chanteuse portait une robe blanche courte à sequins brillante avec un décolleté XXL sur scène. Accompagnée de grosses bottines à lacets de la même couleur, l'interprète du titre Ne retiens pas tes larmes a illuminé la soirée de près de 15 000 spectateurs présents pour la soutenir. "Merci Anzin 15000 coeurs ce soir c'était tellement bon" écrit l'artiste en légende d'une vidéo de son concert qu'elle a partagé sur Instagram. En tournée dans toute la France à l'occasion de la sortie de son 7ème album Vivante, l'acolyte de Vitaa enchainera les spectacles jusqu'au mois de février 2023.

Maman de Sofia (6 ans), Hana (4 ans) et de Zayn (né en avril 2022), Amel Bent n'a pourtant pas eu des mois faciles suite à l'accouchement de son fils. Compagne de Patrick Antonelli, la chanteuse de 37 ans a dû gérer seule ses trois enfants après l'incarcération de son chéri, peu de temps après la naissance de leur fils. Emprisonné à la maison d'arrêt de Nanterre pour avoir illégalement exercé la profession d'agent de sécurité et bénéficié d'aides de l'Etat durant la crise de la Covid-19 en mentant sur le chiffre d'affaires de sa société, il devait initialement être incarcéré durant quinze mois avec révocation de deux peines de sursis de trois et six mois.

Pour rappel, le compagnon d'Amel Bent avait déclaré un faux chiffre d'affaires qui lui avait permis d'obtenir 15 000 euros du fonds de solidarité. Même s'il avait depuis tout remboursé, la cour d'appel avait estimé que Patrick Antonelli avait "indûment profité des dispositifs de solidarité sans tenir compte de ses précédentes condamnations. Ce qui 'rend indispensable le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme'", selon Le Parisien. Il n'aura finalement été en prison que deux mois. "La cour a jugé que sa détention n'avait aucune justification", a déclaré Me David-Olivier Kaminski, qui défend Patrick Antonelli avec Mes Thomas Lemarié et Samantha Cioloca.



Au mois de juillet 2020, il avait été impliqué dans une affaire de trafic de faux permis de conduire vendus à des stars du foot et des médias, avec la complicité d'agents de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le tribunal correctionnel de Nanterre lui avait aussi décerner un mandat de dépôt différé, mais sans exécution provisoire.