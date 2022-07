Amel Bent maman : ses filles Sofia et Hana copies conformes ! Mise en beauté remarquée, photo à l'appui

Amel Bent est coquette, ce n'est un secret pour personne. Alors quand bébé Z lui accorde un peu de répit, la maman de Sofia, 6 ans et Hana, 4 ans, s'occupe du mieux qu'elle peut de la préparation de ses deux filles. L'école touchant bientôt à sa fin, c'est toutes pimpantes que les soeurs vivent les derniers jours de classe en compagnie de leurs camarades. Mais si deux ans les séparent, la manière dont les a préparées leur maman ce mercredi 5 juillet les ferait presque passer pour des jumelles !

Dans sa story Instagram (voir diaporama), après avoir dévoilé une photo de son fils habillé en hommage à Michael Jordan, Amel Bent a publié un cliché de ses filles se faisant un bisou. Si les visages sont dissimulés par un coeur blanc, tous les autres détails prêtent à confusion. Les deux soeurs portent une veste en jean, les mêmes mini-créoles en guise de boucles d'oreille et sont surtout coiffées exactement de la même façon : deux tresses parfaitement réalisées à l'aide de chouchous pastel, teinte de l'été.

Hana et Sofia ont toujours été complices. Amel Bent partagent d'ailleurs souvent des instants volés de ses filles, toujours collées l'une à l'autre. Sur l'une des dernières en date, les filles d'Amel et Patrick Antonelli avaient revêtu leurs tutus de danse pour une petite démonstration des familles à la maison et elles se ressemblaient déjà comme deux gouttes d'eau en termes de style !

Tout comme leur maman, Sofia et Hana adorent donc danser mais chanter aussi ! Peut-être parviendront-elles un jour à suivre la voie dans la musique entamée par leur maman 18 ans plus tôt grâce à son passage dans la Nouvelle Star. Si pour l'heure, cet avenir artistique est encore incertain, une chose est sûre, Sofia et Hana ont permis à Amel Bent de s'accepter au fil du temps comme elle l'avait indiqué sur le plateau de l'émission Quotidien : "Quand je regarde mes filles et que je me vois en elles, je suis obligée de m'aimer. Parce que si je n'aime pas des morceaux de moi, je n'aime pas des morceaux d'elles. Et ce n'est pas possible."