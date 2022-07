Amel Bent : Retrouvailles avec son bébé trop stylé, un nouvel indice sur le prénom de son fils révélé ?

Les dernières semaines ont été sportives pour Amel Bent. La chanteuse de 37 ans a dû mener d'une main de fer sa carrière et sa vie de jeune maman et continue de le faire ! Ce lundi 4 juillet, entre deux promotions du clip de son dernier titre Lossa, l'artiste a profité de moments avec bébé. Sur Instagram (voir diaporama), Amel Bent avait habillé son fils en mode basketteur, body, chaussettes et bonnet en clin d'oeil à Michael Jordan, prenant soin de dissimuler son visage avec un coeur blanc.

Ce n'est pas la seule chose qu'Amel Bent a jusque-là gardée secrète. Comme elle l'avait fait pour ses filles Sofia, 6 ans et Hana, 4 ans, la coach de The Voice n'a pas dévoilé le prénom de son fils dès sa naissance. Mais depuis, des détails ont été distillés. L'un des nouveaux tatouages d'Amel Bent n'est d'ailleurs pas passé inaperçu : "Zayn", écrit sur l'avant-bras droit. Le cliché posté sur Instagram n'a pas manqué de faire réagir les internautes, sûrs et certains qu'il s'agit du prénom du baby boy.

Si Amel Bent n'a toujours pas officiellement dévoilé l'identité de son garçon, elle pourrait l'avoir confirmée sans trop en dire. Sur la photo de bébé en basketteur justement, la compagne de Patrick Antonelli a écrit "Lundi avec mon Z." Le prénom de bébé semble donc bien commencé par la lettre "Z", confirmant de plus en plus la conclusion qu'ont tirée les fans sur les réseaux sociaux. La maman vendra-t-elle la mèche prochainement ? Pour l'instant, les priorités sont ailleurs.

Lors de la naissance de son fils, Amel Bent a certes pu compter sur la présence du papa, son compagnon Patrick Antonelli, mais pour quelques heures seulement. Ce dernier, condamné à une peine de prison, avait été incarcéré dans la foulée à la maison d'arrêt de Nanterre. C'est donc seule (avec l'aide de sa famille tout de même) qu'Amel Bent a géré le quotidien de maman de trois enfants en plus de son travail très prenant.

Mais le calvaire est aujourd'hui derrière eux. Comme le révélait Le Parisien, Patrick Antonelli a pu rejoindre sa petite famille après avoir été relaxé "sur presque toutes les infractions". La cour d'appel a autorisé une peine aménagée avec port du bracelet électronique dans l'affaire d'escroquerie au jugement, exercice illégal de la profession d'agent de sécurité et falsification de son chiffre d'affaires pour toucher les aides liées au Covid. Un soulagement pour le clan dont la nouvelle vie à 5 va enfin pouvoir commencer !