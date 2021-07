Amel Bent donne un cours de chant à ses filles, déjà très talentueuses : "Ça vibre bien"

Déjà passionnées par la musique comme leur maman, Sofia et Hana (5 ans et 3 ans) ont eu droit à un cours particulier le 10 juillet 2021. En story Instagram, Amel Bent a partagé son "Atelier chant" avec ses filles déjà très sérieuses et très consciencieuses dans leurs leçons. Sans maquillage, l'interprète du titre 1, 2, 3 commence d'abord à fredonner une mélodie. Copiant leur maman (découverte dans le télé-crochet musical Nouvelle Star sur M6 en 2004), Sofia et Hana commencent ensuite à chanter. "Ça vibre bien", écrit la coach de The Voice en légende d'une de ses vidéos.

Amusée par la voix (trop mignonne) de ses filles, elle les entraîne déjà à devenir de futures grandes chanteuses. "Encore, donne plus d'énergie, plus fort encore !" souffle Amel à ses enfants. Quelques instant plus tard, l'une de ses filles apparaît en train de danser sur une musique orientale, preuve que celles-ci ont non seulement des capacités vocales mais aussi scéniques ? Des atouts non négligeables pour une potentielle future participation à The Voice Kids !

Le 31 mars dernier, Sofia et Hana s'étaient déjà amusées à imiter leur maman dans l'émission The Voice. Reproduisant le show dans leur salon, les deux fillettes se glissaient tour à tour dans la peau d'une candidate venue tenter sa chance sur TF1. "Elles jouent à The Voice. Hana est une coach vraiment très difficile en affaires. Elle ne s'est pas retournée pour sa soeur !" avait alors commenté Amel, amusée. Deux mois plus tard, Sofia et Hana reprenaient leur titre fétiche qui n'est autre que le tube Ma Philosophie d'Amel Bent. "Elles refusent la nouveauté", s'amusait la chanteuse, flattée d'être déjà un modèle pour ses deux princesses.