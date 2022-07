Amel Bent maman : le prénom de son fils confirmé... Enfin !

Les jours qui ont suivi la naissance de Zayn n'ont pas été de tout repos pour Amel Bent. Cette dernière, compagne de Patrick Antonelli, a eu la chance d'avoir le papa près d'elle pour l'accouchement mais pour quelques heures seulement. Pour rappel, il avait été incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre pour avoir illégalement exercé la profession d'agent de sécurité et bénéficié d'aides de l'Etat durant la crise de la Covid-19 en mentant sur le chiffre d'affaires de sa société. Tout cela ajouté à l'hospitalisation du petit garçon en proie à des problèmes respiratoires.

Pendant plusieurs semaines, Amel Bent s'est donc retrouvée seule à gérer son quotidien de maman de trois enfants, entre les nuits courtes, les biberons et l'école, en plus de son métier d'artiste, alors en pleine promotion de son prochain titre, et de son rôle de coach dans The Voice. Dépassée par la situation, Amel Bent peut maintenant souffler. Son chéri est sorti de prison (mais sous bracelet électronique pour purger une dernière peine) et bébé va mieux. Tout est bien qui finit bien !