Amel Bent maman : son bébé Zayn plus chanceux que ses soeurs, elle fait des confidences très personnelles

Entre sa tournée après la sortie de son nouvel album baptisé Vivante, la promo qu'elle en fait dans la presse, à la radio ainsi qu'à la télévision, son nouveau rôle de coach dans la prochaine saison de The Voice (aux côtés de Vianney, Zazie et Biglo et Oli) et sa vie de famille, Amel Bent a un rythme de vie assez chargé. La maman de Sofia (6 ans), Hana (4 ans) et Zayn, qui a pointé le bout de son nez en avril dernier, explique son organisation auprès de Julia Vignali et Thomas Sotto sur le plateau de Télématin ce jeudi 15 septembre 2022.

Elle va de ville en ville chanter ses nouveaux titres, qui connaissent déjà tous un franc succès. Et cette tournée arrive en même temps que bien d'autres projets, tant personnels que professionnels. "C'est un métier où il y a soit tout, soit rien. Là il y a tout, on a tout fait en même temps. Mais je m'en sens capable. J'ai de très belles équipes autour de moi, dans l'intimité comme sur les routes. Aidée de tous ces gens bienveillants, travailleurs et pro... On arrive à faire de très belles choses tous ensemble", indique alors Amel Bent.

Puis, la chanteuse de 37 ans est questionnée sur son fils Zayn, petit dernier de la famille. "Il va très très bien, il vient de faire 5 mois. C'est un amour", confie-t-elle, comblée. Ce petit être lui manque d'ailleurs lors de cette tournée. Thomas Sotto se demande comment est organisée sa garde durant l'absence de maman. "Il a un papa ! Papa ne chante pas, sinon on aurait été mal, s'amuse l'épouse de Patrick Antonelli. Il y a les mamies qui sont là. Et puis, j'ai eu une place en crèche. C'est la première que j'ai eu dans la ville où j'habite, pour les deux autres je n'en avais pas eu. C'est cool, je suis heureuse de laisser mon fils à des professionnelles, je suis très très contente."

Ravie de cette vie bien remplie, Amel Bent se "nourrit d'amour". Celui de ses proches mais aussi de ses fans. Ainsi, même avec très peu d'heures de sommeil au compteur et une grosse fatigue, "devant des milliers de gens qui vous envoient autant d'amour, il se passe quelque chose d'assez magique". Une bien belle déclaration !