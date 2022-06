Hayet Abidal remet les choses au clair sur une possible réconciliation avec son ex mari Eric Abidal

C'est une histoire qui risque de faire des remous encore longtemps dans la vie d'Hayet ​​. Depuis le 4 novembre 2021 et l'agression de la joueuse du PSG, Kheira Hamraoui, les choses ne sont plus du tout les mêmes entre l'ancien international français Eric Abidal et sa femme. Ce dernier a dû avouer qu'il entretenait une relation extra-conjugale avec la footballeuse et son couple a implosé. La belle brune a rapidement demandé le divorce et elle vit désormais seule à Barcelone avec ses cinq enfants.

Très active sur Instagram, Hayet Abidal a décidé de faire un question/réponse sous forme de débat avec ses abonnés et l'idée a eu du succès puisqu'elle a reçu de nombreux messages et l'une d'entre elle revient visiblement très souvent. Les gens veulent savoir si cette dernière pourrait pardonner son mari et se remettre avec lui et elle s'est montrée assez cash : "Cette question revient souvent. La réponse est NON !". Voilà qui a le mérite d'être clair... Beaucoup de questions tournent autour de sa relation avec Eric Abidal et l'un des abonnés veut savoir si elle a pu pardonner la tromperie. "Oui ! Et ça a changé ma vie. Pardonner c'est refuser de rester une victime", assure-t-elle.

Ne pas haïr toutes les roses parce qu'une d'entre elles vous a piqué !

Un autre abonné lui demande comment elle s'est rendue compte qu'il était temps de partir, la réponse d'Hayet ​​​​Abidal devrait faire grincer les dents de son ex mari : "Lorsqu'il n'y avait plus de respect", lâche-t-elle. Désormais remise de ses émotions, la très sportive Hayet compte bien aller de l'avant et pourquoi pas trouver l'amour et quand on lui demande si elle se sent prête, elle fait preuve de beaucoup de philosophie. "Bien sûr ! Comme je le disais dans un message précédent, ne pas haïr toutes les roses parce qu'une d'entre elles vous a piqué !", répond-elle (les storys sont à retrouver dans la diaporama).

Après avoir répondu à des questions sur son cas personnel, Hayet Abidal évoque l'autre grosse histoire du moment, la séparation entre Shakira et Gerard Piqué, qui fut l'ancien coéquipier à Barcelone de son ex mari. "Je pense que ça ne me regarde absolument pas", conclut-elle son question/réponse plein d'enseignements.