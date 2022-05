Hayet Abidal prête à refaire sa vie ! Elle fête ses 39 ans et répond cash aux questions de ses abonnés

C'est l'une des histoires qui a le plus impacté le football français ces derniers mois. Suite à l'agression subie par la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui le 4 novembre 2021, les révélations n'en finissent plus. Après enquête, il s'est avéré qu'Éric Abidal, ancien joueur de l'équipe de France, a entretenu une relation extraconjugale avec la victime de l'agression, faisant imploser du même coup le couple qu'il forme depuis des années avec sa femme, Hayet Abidal. Redevenue célibataire, la maman de 5 enfants vit désormais seule à Barcelone. Elle fête ce mardi 10 mai ses 39 ans et pour l'occasion elle a tenu à remercier ses abonnés et leur a même offert une petite séance de questions/réponses.

Un cadeau un peu en avance puisque c'est hier qu'Hayet Abidal a répondu à une série de questions de ses abonnés, qui lui demande notamment où en est sa relation avec Éric Abidal, qui a longtemps espéré la faire changer d'avis. "Séparée en instance de divorce", explique-t-elle. Visiblement, elle entend bien tourner la page et quand on lui demande si elle compte garder le nom Abidal après le divorce, la réponse est franche : "Non !!!", s'exclame-t-elle, avant d'expliquer qu'elle souhaite d'ailleurs l'enlever sur Instagram. "C'est compliqué à changer... Si quelqu'un a un filon, je suis preneuse", déclare-t-elle.

Se serait mentir que de dire que je n'ai pas eu de haine

L'ancien footballeur l'aura bien compris, les chances de voir son couple se reformer sont désormais extrêmement minces et quand un abonné lui dit que les hommes méritent une seconde chance, la réponse fuse : "Non ! Cette question n'est pas adressée à la bonne personne". Un épisode qui l'a beaucoup fait souffrir, comme elle l'explique par la suite. "Se serait mentir que de dire que je n'ai pas eu de haine, mais quand tu prends conscience que la haine te ronge et te tue à petit feu, il est préférable de s'apaiser et passer à autre chose...", explique-t-elle, preuve d'un beau changement d'état d'esprit.

Hayet prête à ouvrir son coeur à un nouvel homme ?

Hayet Abidal regarde désormais vers l'avant et elle affirme même qu'elle est prête à refaire sa vie. Après avoir vu un psychologue, comme elle le dévoile dans sa story, l'interview accordée à Magalie Berdah lui a également fait le plus grand bien et visiblement ses filles l'ont même applaudi après coup. "Bien sûr !!! Why not !", lâche-t-elle lorsqu'on lui demande si elle est souhaite refaire sa vie. Le message est clair !

Cash sur sa vie privée et sentimentale, Hayet Abidal ferme donc la porte à son ex mari et se dit prête à ouvrir son coeur et à aimer à nouveau. C'est tout le mal qu'on lui souhaite !