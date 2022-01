Hayet Abidal partage un message qui devrait faire très mal à son ex mari Eric Abidal

C'est une affaire digne d'un scénario de film hollywoodien qui s'est joué il y a quelques semaines. Après l'agression de Kheira Hamraoui, joueuse du Paris-Saint Germain, le 4 novembre dernier, l'enquête pour retrouver les coupables s'est d'abord intéressée à sa coéquipière en club Aminata Diallo, avant de bifurquer vers un ancien international français, Eric Abidal. Ce dernier a été obligé de reconnaître une relation extra-conjugale avec la joueuse, qu'il a connue de son temps au FC Barcelone. Un coup dur pour sa femme Hayet Abidal qui a rapidement demandé le divorce.

Son couple parti en fumée, Eric Abidal a tenté par tous les moyens de reconquérir sa belle, mais visiblement Hayet n'est pas du tout prête à lui pardonner. Sur une story qu'elle a mise en ligne il y a quelques heures, la mère de cinq enfants a partagé un message qu'elle a reçu de la part d'une femme sur Instagram. "Merci de ne pas avoir accepté l'irrespect ! Quand on a été une personne exemplaire, on veut en retour un minimum de reconnaissance et pas de la trahison", peut-on lire sur le premier message. Des mots que l'on imagine directement liés au divorce entre Hayet et son mari.

Certains hommes ne méritent pas que l'on contribue à cette image "d'hommes modèles" qu'ils ont !

Un sacré coup dur pour Eric Abidal, si jamais il tombe sur cette story. Mais ce n'est pas tout puisque la personne y est allé d'un second message. "Certaines décisions sont dures à prendre mais il faut passer par cette étape pour retrouver la paix intérieure et sa dignité. Force aux femmes qui prennent des décisions malgré tout le monde autour qui nous dit de rester car on représente une certaine réussite", poursuit-elle avant de conclure : "Certains hommes ne méritent pas que l'on contribue à cette image "d'hommes modèles" qu'ils ont !". Un message très fort sur lequel Hayet Abidal a simplement ajouté un emoji qui prie et un coeur rouge, symbole de son approbation.