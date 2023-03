Diaporama : Grande première pour Kate et William : la princesse de Galles gâtée par Charles III, un précieux détail relevé

Grande première pour Kate et William : la princesse de Galles gâtée par Charles III, un précieux détail relevé

Kate Middleton et le prince William ont assisté à la messe du Commonwealth à l'abbaye de Westminster

Il s'agissait d'une grande première pour eux, puisqu'ils y assistaient en tant que prince et princesse de Galles pour la toute première fois depuis qu'ils ont hérité de ces nouveaux titres !

