Grande première pour Kate et William : la princesse de Galles gâtée par Charles III, un précieux détail relevé

Comme le prince Edward et son épouse Sophie de Wessex récemment, Kate Middleton et le prince William ont hérité de nouveaux titres. A la mort de la reine Elizabeth II au mois de septembre, les parents de George, Charlotte et Louis (9 ans, 7 ans et 4 ans) sont devenus prince et princesse de Galles, titres anciennement accordés au roi Charles III et à son épouse Camilla Parker-Bowles. Ce lundi 13 mars, entourés des autres membres de la famille royale, Kate Middleton et William ont assisté, pour la première fois avec leurs nouveaux titres, à la messe annuelle donnée en marge des célébrations du Commonwealth.

Non loin du roi Charles III, de la reine Camilla, du prince Edward et de Sophie de Wessex, fraîchement devenus duc et duchesse d'Edimbourg, ainsi que de la princesse Anne, Kate et William ont monté avec vigilance et style les marches qui menaient au coeur de l'abbaye de Westminster. Là où il y a presque douze ans maintenant, ils se passaient la bague au doigt sous les regards attendris de millions de téléspectateurs et là où, d'ici quelques semaines, Charles et Camilla seront couronnés roi et reine.

Pas de faux pas pour Kate cette fois-ci, vêtue d'un tailleur jupe bleu marine de la marque Erdem et d'un couvre-chef en velours, et assortie à son mari. Elle portait également une broche plume, offerte par le roi Charles III et des boucles d'oreilles en saphir et diamants ayant appartenu à Diana par le passé.

Après la maladresse qu'elle a commise lors d'une récente visite, la duchesse de Cambridge n'a pas connu d'autres moments de gêne. Elle aurait pu pourtant avec la météo capricieuse qui a rythmé la journée. Le vent soufflant très fort à Londres, l'épouse du prince William a bien failli perdre son chapeau à plusieurs reprises en arrivant à l'abbaye, tout comme sa belle-mère Camilla. Aux aguets, Kate s'est donc évitée cette situation embarrassante en maintenant son accessoire à l'aide de sa main. Là où certaines auraient l'air ridicule, Kate a gardé sa classe légendaire.

Une Spice Girl invitée

Le clan des Windsor, loin de Meghan Markle et du prince Harry, a croisé du beau monde pour la messe. Geri Halliwell, anciennement Spice Girls, était de la partie. C'est une apparition presque angélique que la chanteuse de 50 ans a faite. Habillée d'un grand manteau blanc crème laissant les jambes de son pantalon immaculé apparentes, la star a fait le déplacement en solo. Grande fidèle de la famille royale, difficile de manquer un tel rendez-vous pour Geri, déjà chagrinée de ne pas pouvoir honorer la demande du roi Charles pour son couronnement. Le Souverain avait en effet souhaité que les Spice Girls remontent sur scène à l'occasion du concert organisé en marge de l'événement. N'étant pas toutes d'accord, le girls band a décliné. Apparemment pour certaines, un couronnement après les Jeux olympiques en 2012, c'était un peu Too Much.