Diaporama : Harry Potter : Mort brutale d'un acteur de la saga à seulement 56 ans

Kenny Baker, l’acteur britannique célèbre pour avoir incarné le petit robot R2-D2 dans le film « La guerre des étoiles », est mort, samedi 13 août, à l’âge de 81 ans. George Lucas pour le film "Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi". © Twentieth Century Fox/ZUMAPRESS.com/Bestimage August 13, 2016 - File - The British actor who played R2-D2 in the Star Wars films has died at the age of 81 after a long illness. KENNY BAKER, who was 3ft 8in tall, shot to fame in 1977 when he first played the robot character. Baker also appeared in a number of other much-loved films in the 1980s, including The Elephant Man, Time Bandits and Flash Gordon. Pictured: RELEASE DATE: May 25, 1983 MOVIE TITLE: Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi DIRECTOR: Richard Marquand STUDIO: 20th Century Fox PICTURED: Writer GEORGE LUCAS © BestImage