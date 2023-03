Harry Potter : Mort brutale d'un acteur de la saga à seulement 56 ans

Paul Grant, célèbre gobelin dans Harry Potter et Ewok dans Star Wars s'est éteint à l'âge de 56 ans lundi 20 mars, des suites d'un malaise survenu à l'extérieur d'une station de train. Cinq mois après le décès de Robbie Coltrane, la célèbre saga d'Harry Potter doit à présent faire face à une nouvelle disparition. Les décès se succèdent malheureusement... En 2016 c'était le célèbre acteur Alan Rickman qui s'était éteint des suites d'un cancer de la prostate à l'âge de 69 ans.

Paul Grant, qui avait déjà partagé l'écran avec Tom Cruise et David Bowie dans les années 80, laisse derrière lui trois enfants et petits-enfants ainsi que sa compagne Maria Dwyer. Sa fille Sophie Jayne Grant s'est confiée lundi soir à Sky News au sujet de son père : "J'ai le coeur brisé... Aucune fille ne mérite qu'on lui enlève son père... Il était tellement connu et aimé de tous. Il est parti trop tôt." "Paul était l'amour de ma vie. L'homme le plus drôle que je connaisse. Il a rendu ma vie complète. La vie ne sera plus jamais la même sans lui", a quant à elle déclaré sa compagne.

Une bataille constante contre l'addiction

Pour le moment, les causes du décès de l'acteur et cascadeur n'ont pas encore été révélées, cependant, les internautes s'interrogent sur la corrélation entre sa supposée addiction à l'alcool et aux drogues et son malaise. En effet, une semaine avant son décès l'acteur avait admis "boire un peu trop" mais avait insisté sur le fait de ne pas être pour autant alcoolique. "Je ne suis addict à rien, je profite juste de la vie, je peux boire une journée entière ou pendant un mois entier mais cela ne veut pas forcément dire que je suis addict", avait expliqué la star d'Harry Potter.

Cependant, quelques années plus tôt, avant de rencontrer sa partenaire actuelle, Paul Grant s'était confié dans les colonnes du Sunday Mirror sur son addiction aux drogues à la suite de son premier divorce. L'acteur avait expliqué être tombé dans une spirale infernale à cette époque sombre de sa vie : "J'avais besoin d'aide. Je prenais de la cocaïne et la situation n'a fait qu'empirer. Je buvais et fumais ce que je pouvais."

Malgré des problèmes de santé importants, ses proches ont continué à le soutenir. C'est pourquoi sa belle -fille a annoncé le 20 mars avoir lancé une cagnotte pour les funérailles de son beau-père. " J'aimerais lui donner le meilleur départ qu'il puisse souhaiter", explique-t-elle