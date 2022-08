Diaporama : Isabelle et Patrick Balkany : Leur très chic et incroyable maison de Giverny "part en couilles"...

Isabelle et Patrick Balkany : Leur très chic et incroyable maison de Giverny "part en couilles"...

Patrick Balkany à la sortie du palais de justice de Paris après sa condamnation à cinq ans de prison ferme ; et quatre ans pour sa femme Isabelle le 27 mai 2020 Patrick Balkany a été condamné à 5 ans de prison ferme sans mandat de dépôt immédiat et sa femme Isabelle à 4 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Ils ont déjà été condamnés pour fraude fiscale et ont renoncé à se pourvoir en cassation. Le 4 mars dernier, la Cour d'appel de Paris a donné le premier coup de grâce en condamnant Patrick Balkany à quatre ans de prison dont un an avec sursis et dix ans d'inéligibilité, pour fraude fiscale. Son épouse, Isabelle Balkany a écopé, elle, de trois ans ferme. Malade, l'ex-maire a échappé au mandat de dépôt comme en première instance. Cependant, leur condamnation étant assortie de l'inéligibilité immédiatement applicable, ils ont été déchus de leurs mandats de maire et maire adjoint de Levallois-Perret.