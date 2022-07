Diaporama : Ivana Trump : Ce drame personnel très douloureux vécu neuf mois avant sa mort

1 / 20 Ivana Trump : Ce drame personnel très douloureux vécu neuf mois avant sa mort

2 / 20 Ivana Trump se promène avec une amie dans les rues de Saint-Tropez. Elle vient d'annoncer son divorce avec Rossano Rubicondi. © Cyril Moreau/Bestimage





3 / 20 Ivana Trump, la première femme de l'ancien président américain D. Trump, et mère de trois de ses enfants, est décédée jeudi à l'âge de 73 ans. La police de New York a dit s'être rendue à l'appartement d'Ivana Trump après un appel au numéro d'urgence 911 et l'avoir découverte "inconsciente et ne réagissant pas". Sa mort ne semble pas être "d'origine criminelle", ont indiqué les forces de l'ordre. New York, le 14 juillet 2022.





5 / 20 Ivana Trump, Rossano Rubicondi lors de l'émission "Danse avec les stars" à Rome, Italy, le 5 mai 2018.





7 / 20 Exclusif - Ivana Trump se promène avec son chien dans les rues de Saint-Tropez le 27 juin 2019. Elle vient d'annoncer son divorce avec Rossano Rubicondi.





10 / 20 Ivana Trump, Rossano Rubicondi lors de l'émission "Danse avec les stars" à Rome, Italy, le 5 mai 2018.





13 / 20 Ivana Trump, Rossano Rubicondi lors de l'émission "Danse avec les stars" à Rome, Italy, le 5 mai 2018.





14 / 20 Exclusif - Ivana Trump et son 4ème mari Rossano Rubicondi se baladent bras dessus bras dessous sur Madison Avenue à New York, le 2 novembre 2017





15 / 20 Exclusif - Ivana Trump est venue a la soiree de Carole Asher qui a lieu chaque annee dans sa propriete a Saint Tropez. Elle est arrivee tres en beaute au bras de son ex- mari Rossano Rubicondi. Elle avait divorcee de ce dernier en 2009 au bout d' une annee de mariage. Ivana se dirige t' elle vers un nouveau mariage? Saint Tropez, le 27 Juillet 2013





