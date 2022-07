Ivana Trump : Ce drame personnel très douloureux vécu neuf mois avant sa mort

C'est par le biais de Donald Trump, l'homme à qui elle a été mariée pendant 15 ans, que le monde a appris la mort d'Ivana Trump à l'âge de 73 ans : "Je suis très triste d'informer tout ceux qui l'aimaient, et il y en a beaucoup, qu'Ivana Trump est décédée chez elle à New York. Elle était une formidable, belle et incroyable femme, qui a mené une vie inspirante" écrivait-il. Après leur séparation, causée par une aventure de l'ancien président avec Marla Maples, les deux ex sont restés en bons termes pour le bien de leurs trois enfants Ivanka, Eric et Donald Jr. Ce qui ne les a pas empêchés de refaire leur vie.

Donald Trump a épousé celle avec qui il avait fauté avant de faire la rencontre de Melania Trump, son épouse actuelle. Ivana Trump avait elle aussi connu deux autres mariages après lui. Le premier avec Riccardo Mazzucchelli, le second avec Rossano Rubicondi, de 23 ans de moins qu'elle. Leur mariage n'aura duré que quelques mois avant qu'elle n'entame une procédure de divorce. S'en suivront alors des réconciliations et des séparations avant que leur histoire ne se solde en relation amicale. A tel point qu'ils avaient même participé ensemble à l'émission Danse avec les stars en 2018, soit 10 ans après leur union.

Mais le 29 octobre 2021, cet amour transformé en amitié a définitivement pris fin après la mort soudaine de Rossano Rubicondi à l'âge de 49 ans. Les proches n'ont rien dévoilé des véritables causes de sa disparition. Seul constat : la détresse de son ex-femme Ivana Trump. L'une de ses meilleures amies avait, à l'époque, certifié qu'elle était "complètement dévastée."

Ivana Trump a rejoint son ex-mari dans les étoiles le 14 juillet dernier. Des proches, inquiets de ne pas avoir de réponse au téléphone et à la porte de son appartement new-yorkais, ont appelé les secours en renfort. Ivana Trump gisait au sol, "inconsciente" à côté d'une tasse de café renversée. D'après les autorités, Ivana Trump aurait fait une chute dans l'escalier, causant a priori "des blessures au torse" ayant entraîné sa mort. L'ex-femme de Donald Trump a été inhumée ce mercredi 20 juillet, accompagnée dans son dernier voyage par l'ancien président des Etats-Unis, son épouse Melania et Ivanka, Eric et Donald Jr, les trois enfants issus de leur union.