Donald Trump : Il force Melania Trump à sourire devant des photographes

Entre les plus de 100 000 morts du coronavirus et les manifestations contre le racisme et les violences policières, les Américains ne sont pas d'humeur à sourire. Melania Trump, pourtant, s'exécute. Son mari, le président Donald Trump, lui a discrètement conseillé de faire bonne figure devant les médias lors d'une apparition publique.

Mardi 2 juin 2020, Donald et Melania Trump étaient de sortie ! Le couple s'est rendu au sanctuaire Saint-Jean-Paul-II, à Washington. Le président des États-Unis et son épouse ont observé un instant d'hommage devant la statue du défunt papa, situé à l'entrée du lieu saint. Ils se sont ensuite retournés vers les photographes et cameramen, venus immortaliser leur visite.

Toute de noir vêtue, Melania Trump a posé main dans la main avec son époux. Ce dernier, souriant, lui a glissé un petit mot discret. La First Lady a de suite adressé un sourire timide et forcé aux médias présents.