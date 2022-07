Obsèques d'Ivana Trump : ses trois enfants face au cercueil, soudés dans la douleur

Le 14 juillet dernier, la vie d'Ivana Trump, ex-femme de Donald Trump, s'est arrêtée à 73 ans. Tentant de la joindre en vain, des domestiques ont fini par appeler la police et les secours qui ont découvert, sur place, le corps gisant de la propriétaire, "inconsciente et ne réagissant pas." Selon les premiers éléments de l'enquête, Ivana Trump aurait succombé à ses blessures après avoir chuté de l'escalier de son appartement de l'Upper East Side de New York. Les autorités de médecine ont en effet évoqué des "blessures au torse causées par un impact."

L'annonce de sa mort a fait l'effet d'une onde de choc à ses proches, dont son ex-mari Donald Trump avec qui elle avait gardé des liens forts pour leurs trois enfants, Ivanka, 40 ans, Eric, 38 ans et Donald Jr., 44 ans, venus avec leurs familles respectives. Ces derniers se sont recueillis mercredi à l'église St Vincent Ferrer pour faire leurs adieux à leur maman, entourés de toutes les personnes qui ont compté pour elle. A l'intérieur, Eric Trump a confié à l'assistance que sa mère d'origine tchèque avait été "l'incarnation du rêve américain" et "une force de la nature", a rapporté le quotidien New York Post. De son côté, Ivanka Trump a décrit sa mère comme une "pionnière" lors de cette cérémonie catholique.

Donald Trump, sa femme Melania et leur fils Barron se tenaient à leurs côtés, raison pour laquelle la cérémonie était placée sous très haute surveillance. Un soutien de taille dans cette terrible épreuve de la vie. Ivana et Donald Trump ont formé pendant plus de dix ans l'un des couples les plus puissants des Etats-Unis, célébrité renforcée par la montée en flèche des affaires immobilières de Donald Trump.

Leur séparation n'avait néanmoins pas enteriné la popularité d'Ivana Trump. Cette dernière, ancienne championne de ski, a mené sa propre carrière dans le monde des affaires, en développant ses lignes de vêtements, de bijoux, de produits de beauté et en écrivant des livres. Sa rupture avec Donald Trump, provoquée par la liaison du politique avec Marla Maples, avait été très médiatisée, faisant d'Ivana Trump une star malgré elle.