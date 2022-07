Mort d'Ivana Trump : D'étranges "blessures sur le torse", les causes du décès enfin dévoilées

Agée de 40 ans et mère de trois enfants à son tour (Arabella, 11 ans, Joseph, 8 ans et James, 6 ans), la jeune femme a d'ailleurs rendu un bel hommage à sa mère sur Instagram : "Ma mère était brillante, charmante, passionnée et tellement drôle. Elle insufflait sa force, sa ténacité et sa détermination dans tout ce qu'elle faisait."

Un hommage également rendu par le benjamin de la fratrie, Eric, sa femme Laura et par l'aîné, Donald Trump Jr, à qui sa mère "manquera incroyablement".