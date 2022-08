Obsèques d'Ivana Trump : l'émotion de Massimo Gargia, Orlando et Nicoletta

Le 14 juillet dernier, à l'heure où la France était en fête, le clan Trump était en berne. Ivana Trump, ex-femme de l'ancien président des Etats-Unis, étaIt retrouvée morte dans son appartement new-yorkais à l'âge de 73 ans. Sa famille, parmi lesquelles sa fille Ivanka, lui a rendu hommage : "En grandissant, ma mère ne m'a pas dit qu'une femme pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle m'a montré"? déclarait-elle, affirmant également qu'elle était "une pionnière pour les hommes et les femmes." Ses obsèques étaient célébrées le 20 juillet suivant au cours d'une cérémonie catholique sous haute surveillance. Tout le monde n'a pas pu y assister. C'est la raison pour laquelle une messe hommage a également été organisée en France.

De son vivant, Ivana Trump adorait poser ses valises à Saint-Tropez, très réputée pour la jet-set. Elle y avait ses habitudes et ses compagnons de séjour. Ce mardi 9 août, à l'église de Saint-Tropez, ils étaient donc nombreux à assister à la messe hommage organisée en son honneur. La chanteuse Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier étaient présents, Soraya Kashoggi, ex-femme d'un richissime homme d'affaires saoudien également, aux côtés de la comédienne Grace de Capitani, de Massimo Gargia, organisateur de soirées et d'Orlando, le frère de la regrettée Dalida.

Après avoir échangé quelques mots avec les convives lors de ces retrouvailles, Massimo Gargia, tout de noir vêtu, a pris la parole devant l'assemblée pour rendre hommage à son ami. Ce dernier était censé la retrouver à Saint-Tropez même quelques heures après sa tragique disparition : "Elle devait décoller pour venir me rejoindre à Saint-Tropez deux heures après sa mort, indiquait-il au magazine Gala. Elle avait été très déprimée par le Covid, qui la terrifiait, et par la disparition de son dernier mari, l'acteur Rossano Rubicondi, dont elle avait financé les frais de santé malgré leur divorce."

Très touché par sa mort, Massimo Gargia a encore une fois salué la personnalité d'Ivana Trump, dont il était très proche : "C'était une ancienne championne de ski. Très robuste physiquement. [...] Une femme adorable, très intelligente, qui était très drôle dans l'intimité lorsqu'elle n'avait pas à jouer un rôle pour se défendre." Une amitié à laquelle la vie a décidé de mettre un terme plus tôt que prévu...