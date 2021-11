Ivana Trump "dévastée" : son ex-mari Rossano Rubicondi est mort

Après moins d'un an de mariage, le couple divorce mais reste tout de même en bon terme, à tel point qu'Ivana Trump participe avec son ex-mari à la version italienne de Danse avec les stars. "Rossano passe beaucoup de temps en Italie et moi entre New York, Miami et Saint-Tropez. La relation longue distance ne fonctionne pas vraiment. On s'est bien amusés et restons amis. La rupture a été amicale", expliquait Ivana Trump, avant qu'ils ne se séparent définitivement en 2019.

Peu après, Rossano Rubicondi a eu des mots très crus à l'égard des enfants d'Ivana et Donald Trump. "Je ne sais pas s'ils ne m'aimaient pas, mais ces gens ne pensent qu'à l'argent. Ils n'ont pas de coeur. Ce sont des ordures. Ils ne sont personne. Ils sont répugnants. On parle d'enfants qui sont vraiment stupides, sauf Ivanka. Ce sont des merdes (...) Ils font honte à la race humaine", s'était-il insurgé dans les pages de Page Six. Des déclarations qui semblent bien loin pour Ivana Trump, aujourd'hui endeuillée...