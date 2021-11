Diaporama Ivana Trump "dévastée" : son ex-mari Rossano Rubicondi est mort

1 / 19 Ivana Trump "dévastée" : son ex-mari Rossano Rubicondi est mort

2 / 19 Exclusif - Ivana Trump et son ex-mari Rossano Rubicondi. Saint Tropez

3 / 19 Exclusif - Rossano Rubicondi - 20ème édition de la soirée Blanche aux Moulins de Ramatuelle à Saint-Tropez le 12 juillet 2015. © Rachid Bellak / LMS / Bestimage





4 / 19 Exclusif - Ivana Trump et son ex mari Rossano Rubicondi font du shopping sur Madison avenue à New York le 5 février 2018.

5 / 19 Exclusif - Ivana Trump et son 4ème mari Rossano Rubicondi se baladent bras dessus bras dessous sur Madison Avenue à New York, le 2 novembre 2017





6 / 19 Rossano Rubicondi - Soirée d'anniversaire "Love" pour les 63 ans de Fawaz Gruosi à l'hôtel Cala di Volpe à Porto Cervo, le 9 août 2015.





7 / 19 Rubicondi Rossano sur le plateau de l'émission "Quelli che il calcio", à Milan le 13 février 2011 ©Pomati/SGP id 53382

8 / 19 Ivana Trump, Rossano Rubicondi lors de l'émission "Danse avec les stars" à Rome, Italie, le 5 mai 2018.

9 / 19 Exclusif - Ivana Trump et Rossano Rubicondi se baladent en amoureux dans les rues de New York, le 14 mai 2018

10 / 19 Ivana Trump au gala "Clive Davis and Recording Academy Pre-Grammy and Salute to Industry Icons Honoring Jay-Z" à New York, le 27 janvier 2018.

11 / 19 Exclusif - Rossano Rubicondi, l'ex mari de Ivana Trump, dans la rue à New York le 30 novembre 2017.





12 / 19 Ivana Trump et son ex-mari Rossano sur le plateau de l'émission italienne L'Isola dei Famosi. 05/05/2010

13 / 19 Ivana Trump et ses enfants Eric Trump et Ivanka Trump lors du 8ème tournoi de golf annuel Eric Trump au Trump National Golf Club Westchester au Briarcliff Manor à New York, le 15 septembre 2014.

14 / 19 Ivana Trump, Rossano Rubicondi lors de l'émission "Danse avec les stars" à Rome, Italy, le 5 mai 2018.

15 / 19 Ivana Trump à la soirée Bacardi, à Saint-Tropez. 26/07/09

16 / 19 Rossano Rubicondi en mode plage avec sa chérie à Miami

17 / 19 Ivana Trump à la soirée "Angel Ball 2018" à New York. Le 22 octobre 2018

18 / 19 Ivana Trump au mariage de sa fille Ivanka.