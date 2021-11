Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier complices face à Catherine Jacob

Le jet-setteur Massimo Gargia, le chanteur Hervé Vilard, la réalisatrice Yamina Benguigui, Catherine Jacob ou encore Alexandre Zouari : ils étaient tous là pour assister à la séance de dédicace de leur amie Sylvana Lorenz. L'écrivaine et galeriste de 68 ans, qui a longtemps travaillé avec Pierre Cardin et est devenue son amie au fil des années, vient de publier Madame Cardin, à la cour du dernier empereur de la mode aux éditions de L'Archipel. Le 24 novembre à la galerie Darmo, à Paris, la chanteuse Nicoletta est apparue souriante au bras de son mari, le producteur de musique Jean-Christophe Molinier, qui a 15 ans de moins qu'elle.

Heureuse et épanouie dans sa vie personnelle et professionnelle, l'artiste de 77 ans vient de sortir un nouvel album, Amours & Pianos, sur lequel on retrouve ses titres les plus populaires comme Mamy Blue, A quoi sert de vivre libre ? ou encore Il est mort le soleil en version piano-voix.

Durant cette folle soirée littéraire, Nicoletta, vêtue de noir de la tête aux pieds, a revu quelques vieilles connaissances comme Hervé Vilard et l'actrice Catherine Jacob, et a posé devant les photographes pour immortaliser cette réunion. Des proches et amis de Sylvana Lorenz étaient également présents : la romancière Amandine Cornette de Saint Cyr, l'éditeur Jean-Daniel Belfond, directeur de L'Archipel. Sur son compte Instagram, la biographe de Pierre Cardin a partagé une courte vidéo de cette soirée, passée en compagnie d'amis et d'amoureux des mots et de mode.

Nicoletta partage sa vie avec Jean-Christophe Molinier depuis 2010, bien qu'ils se connaissent depuis près de 30 ans. La maman d'Alexandre (42 ans) qu'elle a eu avec son ex-mari Patrick Chappuis, ne souhaite pas d'autres enfants et se contente de vivre pleinement avec son chéri. "Il n'y tenait pas. C'est moi son bébé ! J'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Il est le seul que j'écoute (...) c'est la seule personne qui me fait baisser ma garde", confiait-elle cet été au magazine Variation.