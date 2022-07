Obsèques d'Ivana Trump : Donald Trump meurtri, sa femme Melania, discret soutien à ses côtés

Donald Trump et ses enfants aînés se sont recueillis mercredi 20 juillet dans une église de New York pour faire leurs adieux à la première épouse de l'ancien président américain, Ivana, décédée la semaine dernière à 73 ans. Donald Jr, Ivanka et Eric Trump, les trois enfants que le milliardaire a eus avec Ivana, étaient réunis avec l'ancienne Première dame des Etats-Unis et actuelle épouse du républicain, Melania, pour un service funèbre à l'église St Vincent Ferrer, dans le quartier de l'Upper East Side, à Manhattan. Cérémonie placée sous le signe de la plus haute sécurité en raison de la présence de Donald Trump, ex-président américain. Malgré la popularité d'Ivana Trump, qui avait mené sa propre carrière dans le monde des affaires, les obsèques se sont déroulées dans la stricte intimité familiale.

Donald Trump et Melania sont entrés par une porte latérale, a constaté un photographe de l'AFP, durant des funérailles sous sécurité renforcée. A l'intérieur, Eric Trump a confié à l'assistance que sa mère d'origine tchèque avait été "l'incarnation du rêve américain" et "une force de la nature", a rapporté le quotidien New York Post. De son côté, Ivanka Trump a décrit sa mère comme une "pionnière" lors de cette cérémonie catholique.

Malgré leur divorce, dont la procédure a été entamée après une liaison de Donald Trump avec Marla Maples, l'ancien président et Ivana Trump étaient restés très proches, raison pour laquelle le politique lui avait rendu hommage dès lors qu'il avait appris sa mort : "Ivana était une femme merveilleuse, belle et étonnante, qui a mené une vie formidable et inspirante. Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d'eux, comme nous étions tous si fiers d'elle. Repose en paix, Ivana !"

Donald Trump a pu compter sur la présence de Melania et de leur fils Barron à ses côtés mais aussi sur celle d'Ivanka, Eric et Donald Jr., venus également avec leurs compagnons respectifs et leurs enfants. Une réunion de famille bien moins joyeuse que toutes celles qu'ils ont connues jusqu'à présent mais nécessaire pour affronter, ensemble, l'un des pires moments de leur vie...