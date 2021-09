Donald et Melania Trump : leur fils Barron inscrit à 'L'asile', un lycée décrié...

Une nouvelle vie a commencé pour les Trump ! Une vie de citoyen "normal", dépourvue de privilèges présidentiels, à laquelle s'est parfaitement réaccoutumée Melania. Pendant que son mari Donald prépare un potentiel retour en politique, la très discrète ex-First Lady s'implique dans l'avenir de leur fils Barron. L'adolescent connaît déjà l'université où il poursuivra ses études, un établissement fondé par un ami de son papa, qui fut le théâtre de graves scandales...

L'info a été confirmée par l'école en question ! Barron Trump, le cinquième enfant de Donald Trump et fils unique de Melania Trump, a été inscrit à l'Oxbridge Academy. Le jeune homme de 15 ans intègre la promotion de 2024, année d'obtention de son futur diplôme. L'école est située à West Palm Beach, en Floride, où réside justement Donald Trump et sa famille. Elle a été fondée par le milliardaire William Koch, un généreux donateur des campagnes présidentielles du parti républicain et notamment de Donald Trump.

"Nous avons hâte de l'accueillir dans notre école et notre communauté", a sobrement écrit l'école dans un communiqué court sur la venue de Barron Trump. Le blondinet sera protégé par un petit contingent d'agents des services secrets.

Son inscription dans ce lycée privé surnommé "L'Asile" à 34 800 dollars l'année (près de 30 000 euros) a réveillé les scandales passés de l'Oxbridge Academy, mêlant harcèlement sexuel, pressions et corruption.