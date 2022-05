Diaporama : Jean-Luc Lahaye remis en liberté après 6 mois de prison

2 / 20

Exclusif - Jean-Luc Lahaye - Générale de la pièce "Ces Femmes qui ont réveillé la France" au théâtre Gaité Montparnasse à Paris. C'est un spectacle écrit et interprété par JL Debré et V. Bochenek, ou l'on retrouve une vingtaine de portraits de femmes, connues et méconnues qui ont contribué à dessiner de nouveaux contours à notre société. © Coadic Guirec/Bestimage