Diaporama : Jean-Pierre Pernaut : Les vacances de sa fille Lou virent au drame !

4 / 11

Nathalie Marquay-Pernaut et sa fille Lou - Sorties des obsèques de Jean-Pierre Pernaut en la Basilique Sainte-Clotilde à Paris, France le 9 mars 2022. © Aurelien Morissard/Panoramic/Bestimage

Exits of the funeral of Jean-Pierre Pernaut in the Sainte-Clotilde Basilica in Paris, France, on March 9, 2022