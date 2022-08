Jean-Pierre Pernaut : Les vacances de sa fille Lou virent au drame !

Lou Pernau, récemment critiquée par un animateur, ne s'attendait probablement pas à vivre un tel stress. De passage dans le sud de la France pour profiter de ses dernières séances de bronzage avant la rentrée, la fille de l'ancien journaliste de TF1 et de Nathalie Marquay a dû secourir l'une de ses amies, victime d'un accident au genou. Elle avait raconté sa mésaventure le 1er août sur ses réseaux sociaux.

"Il y a deux jours, je suis allée au Voile de Cavalière, et en fait, j'ai une copine qui s'est cassé le genou, qui a fait un épanchement. Nous, on est très loin de l'hôpital (...) On a décidé d'appeler les pompiers et les ambulances qui se sont dit que ce n'était pas un cas d'extrême urgence. Donc, pompiers et ambulances, vous attendez quoi quand on vous dit qu'il y a une personne qui est en train de vomir de douleur ? Vous attendez quoi pour venir la chercher ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est super dangereux " avait-elle expliqué.

"À 'ça' de se faire amputer"

La jolie brune a finalement accompagné son amie à l'hôpital malgré les réticences des ambulanciers, révélait-elle une semaine plus tard sur Instagram. "Heureusement qu'on a pensé à aller aux urgences... Il se trouve qu'elle avait une infection dans le genou qui s'est propagée dans toute sa jambe. Si on avait attendu deux ou trois jours de plus, elle aurait pu littéralement décéder parce que l'infection avait empoisonné tout son sang. Elle est à 'ça' de se faire amputer" indiquait-elle, avant de, une fois de plus, régler ses comptes avec certains internautes, qui ne voyaient pas l'utilité d'amener son amie aux urgences.

"Donc tous les gens qui m'ont dit que ce n'est pas parce qu'elle s'est pété la jambe en sortant de boîte qu'il faut appeler les pompiers et les ambulances', bien voilà, ça vous apprendra quand on vous dit que la douleur de quelqu'un est importante" a-t-elle rappelé, souhaitant alors faire taire les mauvaises langues. Et comme le dit si bien le proverbe : mieux vaut prévenir que guérir !