Jean-Pierre Pernaut : Sa fille Lou se dévoile dans une robe sirène, elle est sublime !

La famille Pernaut-Marquay reprend petit à petit le cours de la vie. Le 2 mars dernier, Jean-Pierre Pernaut, patriarche du clan, succombait à l'hôpital après des mois de combat contre un cancer du poumon. Une perte déchirante, tant pour ses ex-collègues de la télévision que pour ses proches, son épouse Nathalie Marquay et ses enfants tout particulièrement. Père de Julia et Olivier, 44 et 41 ans, nés d'une précédente union, le journaliste a également fondé une famille avec sa dernière femme, Nathalie Marquay. De leur mariage sont nés deux enfants, Lou, 19 ans et Tom, 18 ans.

Proches, les deux jeunes adultes se soutiennent dans l'épreuve, tout comme ils le font avec leur maman. Mais Lou, indépendante et petit bout de femme plein d'énergie et d'espoir, a décidé de s'offrir une escapade sous le soleil du Portugal avec une amie. Au bord de la mer, elle savoure ce temps loin de la France, où en temps normal, elle subit les jugements sur son physique. Pendant ses vacances, Lou Pernaut ne pense à rien, hormis son bonheur et la tranquillité d'un pays où personne ne la reconnaît.