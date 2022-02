Diaporama JO de Pékin 2022 : Kevin Rolland, porte-drapeau et miraculé après 3 jours dans le coma

JO de Pékin 2022 : Kevin Rolland, porte-drapeau et miraculé après 3 jours dans le coma

Kevin Rolland, le champion du monde et médaillé olympique de ski freestyle, à la 32ème édition des "Sportel Awards 2021" au Grimaldi Forum à Monaco, le 4 octobre 2021. Il présente en avant-première son film documentaire "'Résilience", retraçant sa reconstruction après son grave accident en 2019. © Bruno Bebert/Bestimage

5 / 13

Roma Perrier et Kevin Rolland - Soirée des Sportel Awards 2019 au Grimaldi Forum à Monaco le 22 octobre 2019. Les Sportel Awards visent à récompenser les plus belles images de sport de l'année dans le cadre du Sportel qui est un salon international du sport et des médias qui se déroule sur 3 jours en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage