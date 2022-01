Diaporama Kate Middleton encore inconnue : une photo inédite de ses débuts avec William dévoilée

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite à l'Université de St Andrews, Ecosse, où ils se sont rencontrés, au cours de leurs études supérieures.

Kate Middleton et le prince William ont partagé une nouvelle photo de famille sur Instagram, qui fait office de carte de fin de Noël. Ils posent avec leurs 3 enfants : Charlotte, Louis et George.

Le prince William et Kate Middleton en soirée à Londres en 2006.

Le prince Charles et Camilla le jour de la remise de diplôme au prince William à St Andrews, en Ecosse, en 2005.

Le prince Harry, le prince William et Kate Middleton lors du concert hommage à Diana (pour son 46e anniversaire) à Wembley, à Londres, en 2007.

Le prince William et Jate Middleton lors d'un mariage en 2010.

Annonce des fiançailles du prince William et Kate Middleton à Clarence House, en 2010.

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londrtes, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.