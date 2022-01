Kate Middleton encore inconnue : une photo inédite de ses débuts avec William dévoilée

A l'époque où cette photo a été prise, Kate Middleton et William se connaissaient depuis déjà trois ans. La légende royale dit que le fils de Diana et Charles a craqué pour cette étudiante en histoire de l'art en 2002, lors d'un défilé de mode de bienfaisance, lors duquel elle a foulé le podium en lingerie et robe transparente. Leur romance a commencé discrètement sur les bancs de l'université l'année suivante, pour être finalement médiatisée après leur remise de diplôme en 2005.

S'en est suivi une brève rupture de quelques mois en 2007, des fiançailles au Kenya en 2010 et un fastueux mariage à Buckingham 2011, puis trois héritiers : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (8, 6 et 3 ans). C'est très certainement en leur compagnie, en petit comité, que Kate Middleton devrait souffler ses 40 bougies ce week-end.