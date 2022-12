Diaporama : Kate Middleton sensationnelle à Boston : épaules dénudées dans une robe flashy... louée pour la nuit !

1 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

2 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Rami Malek lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

3 / 51 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

4 / 51 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

5 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

6 / 51 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

7 / 51 Le prince et la princesse de Galles ont assisté à la cérémonie des Earthshot Prize Awards au MGM Music Hall, Fenway Boston, USA le 2 décembre 2022. Photo by Doug Peters/EMPICS/PA Wire/ABACAPRESS.COM © Abaca, Doug Peters

8 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

9 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Annie Lennox lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

10 / 51 Le prince et la princesse de Galles ont assisté à la cérémonie des Earthshot Prize Awards au MGM Music Hall, Fenway Boston, USA le 2 décembre 2022. Photo by Doug Peters/EMPICS/PA Wire/ABACAPRESS.COM © Abaca, Doug Peters

11 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Chloe et Halle Bailey lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

12 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à la cérémonie Earthshot Prize Awards au the MGM Music Hall at Fenway, à Boston, Massachusetts © BestImage

13 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Rami Malek lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

14 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, David Beckham lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

15 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Chloe et Halle Bailey lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

16 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, wave to the crowd as they lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

17 / 51 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

18 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Ellie Goulding lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

19 / 51 Le prince William, prince de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

20 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Ellie Goulding lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

21 / 51 Le prince William, prince de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

22 / 51 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

23 / 51 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

24 / 51 Le prince William, prince de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

25 / 51 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrive pour visiter le Centre sur l'enfant en développement de l'Université Harvard de Cambridge à Boston, Massachusetts, Etats-Unis, le 2 décembre 2022. © BestImage

26 / 51 Les lauréats en vidéo lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

27 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

28 / 51 David Beckham lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

29 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Hannah Jones, CEO of the Earthshot Prize (left) greets the Prince et Princess of Wales as they lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. © BestImage

30 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Ellie Goulding lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. © BestImage

31 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. Au cours de cette soirée, les noms des lauréats seront révélés. © BestImage

32 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, David Beckham lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022. © BestImage

33 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Annie Lennox lors de la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" au "MGM Music Hall de Fenway" à Boston, le 2 décembre 2022 © BestImage

34 / 51 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrive pour visiter le Centre sur l'enfant en développement de l'Université Harvard de Cambridge à Boston, Massachusetts, Etats-Unis, le 2 décembre 2022. © BestImage

35 / 51 Le prince William, prince de Galles, s'entretient avec le président américain Joe Biden, à la suite d'une visite de la bibliothèque et du musée présidentiels John F. Kennedy à Boston, le 2 décembre 2022. © BestImage

36 / 51 Kate Catherine Middleton, princesse de Galles - Le prince et la princesse de Galles en visite au centre Roca à Chelsea dans le Massachusetts, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. Le 1er décembre 2022 © BestImage

37 / 51 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrive pour visiter le Centre sur l'enfant en développement de l'Université Harvard de Cambridge à Boston, Massachusetts, Etats-Unis, le 2 décembre 2022. © BestImage

38 / 51 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite au Centre sur l'enfant en développement de l'Université Harvard de Cambridge à Boston, Massachusetts, Etats-Unis © BestImage

39 / 51 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite au Centre sur l'enfant en développement de l'Université Harvard de Cambridge à Boston, Massachusetts, Etats-Unis, le 2 décembre 2022. © BestImage

40 / 51 Le prince William, prince de Galles, s'entretient avec le président américain Joe Biden, à la suite d'une visite de la bibliothèque et du musée présidentiels John F. Kennedy à Boston, le 2 décembre 2022. © BestImage

41 / 51 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite au Centre sur l'enfant en développement de l'Université Harvard de Cambridge à Boston, Massachusetts, Etats-Unis, le 2 décembre 2022. © BestImage

42 / 51 Kate Catherine Middleton, princesse de Galles - Le prince et la princesse de Galles en visite au centre Roca à Chelsea dans le Massachusetts, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. Le 1er décembre 2022 © BestImage

43 / 51 Le prince de Galles William et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, en visite au centre Roca à Chelsea dans le Massachusetts, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis le 1er décembre 2022. © BestImage

44 / 51 Le prince William, prince de Galles, s'entretient avec le président américain Joe Biden, à la suite d'une visite de la bibliothèque et du musée présidentiels John F. Kennedy à Boston, le 2 décembre 2022. © BestImage

45 / 51 Kate Catherine Middleton, princesse de Galles - Le prince et la princesse de Galles en visite au centre Roca à Chelsea dans le Massachusetts, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. Le 1er décembre 2022 © BestImage

46 / 51 Le prince de Galles William et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles - Le prince et la princesse de Galles en visite au centre Roca à Chelsea dans le Massachusetts, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. Le 1er décembre 2022 © BestImage

47 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à Boston lors de leur visite officielle aux Etats-Unis le 1er décembre 2022. © BestImage

48 / 51 Le prince de Galles William et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, lors du match de basket "Boston Celtics vs Miami Heat" à Boston. Le 30 novembre 2022 © BestImage

49 / 51 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à Boston lors de leur visite officielle aux Etats-Unis le 1er décembre 2022. © BestImage

50 / 51 Le prince de Galles William et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, lors du match de basket "Boston Celtics vs Miami Heat" à Boston. Le 30 novembre 2022 © BestImage