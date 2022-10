Diaporama : Kate Middleton : Ses parents Carole et Michael ruinés ? Ils ont perdu une grosse somme d'argent...

5 / 21

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de leur visite à l'église St Thomas à Swansea, Royaume Uni, le 27 septembre 2022. L'église réaménagée soutient les habitants de la région et de la ville et du comté de Swansea avec des initiatives telles qu'une banque alimentaire, Swansea Baby Basics, distribuant des articles essentiels aux mères vulnérables telles que des articles de toilette et des vêtements, des installations pour sans-abri, une organisation à but non lucratif café, une cuisine de formation communautaire et un réseau de distribution de surplus de nourriture qui collecte la nourriture des supermarchés à la fin de chaque journée et la distribue pour prévenir le gaspillage alimentaire et aider à mettre fin à la pauvreté alimentaire.



