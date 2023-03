Diaporama : Laurent Ruquier : "Dysorthographie et dyslexie", son compagnon Hugo Manos face à un diagnostic crucial

Laurent Ruquier : "Dysorthographie et dyslexie", son compagnon Hugo Manos face à un diagnostic crucial

Ce vendredi 17 mars 2023 sur Instagram, il a révélé à ses abonnés qu'il avait passé des tests neuropsychologiques.

Les résultats indiquent une dyslexie et une dysothographie assez importantes.

"J'étais complètement hors champ. J'étais en marge de tout ", a-t-il confié à propos de son parcours scolaire, en story.

