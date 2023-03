Laurent Ruquier : "Dysorthographie et dyslexie", son compagnon Hugo Manos face à un diagnostic crucial

Anciennement chroniqueur télé sur TPMP People et influenceur, Hugo Manos partage très régulièrement les détails de sa vie privée sur ses réseaux sociaux et dans les médias. Quelques semaines après s'être confié sur le couple qu'il forme depuis 2018 avec le célèbre animateur Laurent Ruquier, le beau brun s'est cette fois emparé de son compte Instagram pour faire des révélations sur sa santé. Après avoir passé un test neuropsychologique, il a en effet reçu des résultats très étonnants...

Face caméra, en story, le beau gosse est d'abord revenu sur son parcours scolaire assez chaotique. "Tout mon parcours scolaire durant mon enfance et mon adolescence a été hyper-compliqué. J'étais complètement hors champ. J'étais en marge de tout. Je me sentais comme dans un système qui n'était pas adapté à moi", a-t-il expliqué avant de préciser : "Je n'ai jamais fait de test ni quoi que ce soit. Tu reçois le jugement des autres en permanence. Tu te dis : 'Est-ce que c'est vraiment ma faute ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer ?' Aujourd'hui, à 35 ans, j'ai trouvé des méthodes de camouflage, je dirais. Mais je me sens toujours, par certains aspects, en décalage par rapport aux autres..."

Un QI supérieur à la moyenne

Après deux séances de tests qui ont chacune duré deux heures, l'influenceur franco-grec a reçu ses résultats. Le verdict indique un QI légèrement au-dessus de la moyenne mais aussi une dyslexie assez prononcée... "Je m'étais posé la question de savoir si j'avais des troubles de l'attention et de la concentration... Apparemment je n'en ai pas. Par contre, ce sur quoi j'avais presque une certitude c'est que j'avais des problèmes de dysorthographie et de dyslexie. Et elle me l'a confirmé !", a-t-il expliqué.

Aujourd'hui, Hugo Manos a des soucis avec ce qu'on appelle "la mémoire de travail". Heureusement, avec l'âge et l'expérience, il a appris à camoufler ce problème. "En gros ce qu'elle a analysé, c'est qu'étant enfant je devais être fortement dyslexique et dysorthographique, et que j'ai trouvé, au fur et à mesure du temps, des parades pour amoindrir le problème", a-t-il conclu en ajoutant que, pour lui, résoudre un problème mathématique lui "paraît insurmontable". Le plus important est qu'il a enfin pu mettre des mots sur ses maux...