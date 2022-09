Diaporama : Letizia d'Espagne "dévastée" : cette vidéo en famille à l'origine d'un sacré scandale...

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne arrivent à la résidence de l'ambassadeur britannique à Madrid pour signer le livre de condoléances en hommage à la reine Elisabeth II d'Angleterre, décédée le 8 septembre à 96 ans.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne lors de l'inauguration de l'extension de l'hôpital universitaire de Guadalajara, le 14 septembre 2022. L'agrandissement de l'hôpital a impliqué le doublement de la superficie de l'hôpital de 54 000 mètres carrés actuels à 116,1,m2 et l'augmentation de sa capacité et de son portefeuille de services. Le complexe hospitalier a célébré son 40e anniversaire en janvier 2022.