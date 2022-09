Letizia d'Espagne "dévastée" : cette vidéo en famille à l'origine d'un sacré scandale...

Devenue reine consort après l'abdication de Juan Carlos, Letizia d'Espagne s'est rapidement fait une place dans le coeur des Espagnols et au sein de la monarchie. A 50 ans, qu'elle fête ce jeudi 15 septembre, l'ancienne journaliste peut être fière de son parcours étant donné les nombreuses difficultés auxquelles elle a été confrontée depuis son mariage avec Felipe VI. L'une d'elle remonte à l'année 2018 et a sans doute été l'un des plus grands scandales qu'elle ait connu.

A l'époque, tout le clan royal est réuni en la cathédrale de Palma de Majorque pour célébrer la messe de Pâques, une tradition. A la sortie de l'office, les photographes ne perdent pas une miette de cette réunion de famille où, visiblement, les tensions sont à leur comble. C'est du moins ce que les images dévoilent.

L'ancienne reine Sofia profite d'être réunie avec ses deux petites-filles, Leonor et Sofia, pour se faire prendre en photo avec elle. Letizia d'Espagne semble alors s'interposer pour l'en empêcher et rejeter la main de sa belle-mère. La suite n'arrange pas ses affaires. Sur le parvis, après un bisou posé sur la tempe d'une des jeunes filles par la grand-mère, la reine Letizia passe sa main au même endroit. Les suppositions vont bon train, allant jusqu'à imaginer la maman effacer la trace du bisou.

Il n'en a pas fallu plus pour enflammer la Toile, soupçonnant d'importantes tensions entre la reine et la mère de Felipe VI. De quoi mettre Letizia dans une fâcheuse posture : "J'ai parlé tout à l'heure avec la reine Letizia, elle est inquiète et plutôt dévastée du fait de cette situation. Elle est très impliquée dans l'éducation de ses filles, la protection de leur image, elle fait attention à qui les prend en photo, elle s'inquiète d'où elles sortent, de qui les approche... C'est une réaction très maternelle" avait indiqué Inma Aguilar, amie proche de la reine. Elle avait alors poursuivi : "C'est une broutille, ce n'est pas un problème grave, il ne s'est rien passé. Simplement un geste spontané. [...] C'est une personne très impliquée dans son travail, dans sa profession, dans le rôle qu'elle joue et, en tant que mère, avec ses filles. Elle se sent affectée, elle est préoccupée et très meurtrie. Letizia ne peut pas s'exprimer ni s'expliquer. C'est une cible facile." Un soutien de taille pour une reine fragilisée avec qui les relations avec Sofia semblent finalement au beau fixe !