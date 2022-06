Diaporama : Louis de Cambridge : Câlins à Kate Middleton, danse et grimaces... le petit prince fait le show pour clore le jubilé !

1 / 65 Louis de Cambridge : Câlins à Kate Middleton, danse et grimaces... le petit prince fait le show pour clore le jubilé !

2 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre.

3 / 65 Le prince Louis, le prince Charles - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

4 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

5 / 65 La princesse Charlotte, Savannah Phillips, le prince George et lena Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

6 / 65 Le prince George, le prince William, duc de Cambridge, Zara Tindall et lena Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

7 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

8 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

9 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

10 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

11 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

12 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

13 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

14 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

15 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

16 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

17 / 65 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Louis, la princesse Charlotte, le prince George et le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

18 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

19 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

20 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

21 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

22 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

23 / 65 Le prince George, le prince William, duc de Cambridge, Zara Tindall et lena Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

24 / 65 Le prince George, le prince William, duc de Cambridge, Zara Tindall et lena Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

25 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

26 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte, Mike Tindall et Mia Tindall, Victoria Starmer - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

27 / 65 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Louis, le prince Charles et la princesse Anne Autumn Kelly et Peter Phillips - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

28 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, Mike Tindall et Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

29 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge et le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

30 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte, le prince George Mike Tindall, Mia Tindall, Victoria Starmer, Keir Starmer, Savannah Phillips - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

31 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

32 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte, Le premier ministre Boris Johnson Mike Tindall, Mia Tindal - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

33 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis Le premier ministre Boris Johnson, Mike Tindall et Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

34 / 65 Le prince Louis, le prince Charles - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

35 / 65 Le prince Louis, le prince Charles - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

36 / 65 Le prince Louis, le prince Charles - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

37 / 65 Le prince Louis, le prince Charles - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

38 / 65 Le prince Louis, le prince Charles - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

39 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

40 / 65 Le prince Louis, le prince Charles - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

41 / 65 Le prince George - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

42 / 65 Le prince Louis, le prince Charles - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

43 / 65 Ed Sheeran - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

44 / 65 Illustration - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

45 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis Le premier ministre Boris Johnson, Mike Tindall, Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

46 / 65 Le prince George, le prince William, duc de Cambridge, Zara Tindall et lena Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

47 / 65 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles et la princesse Anne - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

48 / 65 Le prince George, le prince William, duc de Cambridge, Zara Tindall et lena Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

49 / 65 La princesse Anne et Tim Laurence - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

50 / 65 Le prince George, le prince William, duc de Cambridge, Zara Tindall et lena Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

51 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, Mike Tindall et Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

52 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte, Mike Tindall, Mia Tindall, Victoria Starmer - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

53 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte, Mike Tindall, Mia Tindall et lena Tindall , Victoria Starmer et Keir Starmer - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

Platinum Jubilee Pageant in front of Buckingham Palace, London, on day four of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Sunday June 5, 2022.

54 / 65 Le prince William, duc de Cambridge et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Zara Tindall, Sadiq Khan et Saadiya Khan - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

55 / 65 Kate Moss, Naomi Campbell and Patsy Kensit - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

56 / 65 Naomi Campbell - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

57 / 65 Le prince Louis and Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

58 / 65 Le prince Louis, le prince Charles - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

59 / 65 Le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

60 / 65 Le prince George et le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

61 / 65 Le prince Louis and Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

62 / 65 Le prince Louis and Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

63 / 65 Le prince George - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022

64 / 65 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge et le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022