Diaporama : Maison complètement transformée : une miss France dévoile le résultat bluffant en photos

1 / 16 Maison complètement transformée : une miss France dévoile le résultat bluffant en photos

2 / 16 Maison complètement transformée : Une miss France dévoile le résultat bluffant en photos © BestImage

3 / 16 Amandine Petit (Miss France 2021) - Arrivées à la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris le 19 novembre 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

4 / 16 Exclusif - Amandine Petit - Hotel Peninsula poursuit son engagement dans la lutte contre le cancer du sein à l'occasion de la campagne annuelle mondiale Octobre Rose avec la soirée de gala au profit de l'association "Europa Donna France". Paris, le 29 septembre 2022 © Christophe Clovis-Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis-Rachid Bellak / Bestimage

5 / 16 Amandine Petit (Miss France 2021) - Avant-première du film "Bullet Train" au Grand Rex à Paris le 18 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec/Bestimage

6 / 16 Amandine Petit, miss France 2021 - Cérémonie de clotûre du 61ème Festival de Télévision de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg/Bestimage

7 / 16 Amandine Petit, miss France 2021 - Cérémonie de clôture du 61ème Festival de Télévision de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg/Bestimage

8 / 16 Amandine Petit (Miss France 2021) - Célébrités dans les tribunes des internationaux de France de Roland Garros à Paris le 31 mai 2022. © Cyril Moreau - Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau - Dominique Jacovides/Bestimage

9 / 16 Amandine Petit, Miss France 2021 - Montée des marches du film "Coupez !" pour la cérémonie d'ouverture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 17 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bestimage

10 / 16 Amandine Petit à la sortie de l'hôtel "Martinez" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 17 mai 2022. © BestImage

11 / 16 Semi-exclusif - Amandine Petit (Miss France 2021) - Conférence de presse du 61ème Festival de la Télévision de Monte-Carlo à l'hôtel Brach à Paris le 2 mai 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec/Bestimage

12 / 16 Exclusif - Amandine Petit (Miss France 2021) - Défilé du 10ème anniversaire du Casa Fashion Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche à Casablanca, Maroc, le 14 mai 2022. C'est une édition inédite placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec un véritable show rétrospectif, concocté par les couturiers présents lors de cet évènement. Invités à se pencher sur leur parcours respectifs, ils donneront à voir des collections interrogeant leur identité et leurs inspirations avec des pièces d'anthologie, affichant leur différence dans un air familier, comme un vibrant hommage à une carrière brillamment menée... Et parce que le Casa Fashion Show se veut le miroir d'une société plurielle, joviale, audacieuse et avant-gardiste, il ne s'agira pas de présenter un simple défilé, mais un véritable show combinant mode, musique et danse. © Da Silva-Doignon/Bestimage © BestImage, Da Silva-Doignon/Bestimage

13 / 16 Exclusif - Amandine Petit (Miss France 2021) - Vernissage de l'exposition photographique de Nikos Aliagas "Regards Miroirs" à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt le 14 avril 2022. "Regards Miroirs" proposera de découvrir des tirages à l'intérieur du bâtiment, mais également dans une vidéo interactive diffusée sur l'écran géant du parvis de la Seine Musicale. Le clip qui rassemble plus de 100 photographies d'artistes français et internationaux sera accompagnée d'une musique originale créée par I. Maalouf et son orchestre Free Spirit Ensemble. Le groupe TF1 se réjouit d'accompagner l'exposition " Regards Miroirs " de N. Aliagas, qui se tiendra à la Seine Musicale du 15 avril au 3 novembre 2022. À l'occasion de cet événement, la chaîne d'information LCI ainsi que TF1Info.fr mettront en lumière cette exposition protéiforme sur le travail de N. Aliagas. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau/Bestimage

14 / 16 No Web - Amandine Petit (Miss France 2021) - Avant première du film Marvel "Les Eternels" au Grand Rex à Paris le 2 novembre 2021. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

15 / 16 Amandine Petit, Miss France 2021 lors de la première du film "Une femme du monde" lors de la 47éme édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 6 septembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, Olivier Borde / Bestimage